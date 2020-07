Udinese e Juventus giocano questa sera per la 35esima giornata di Serie A: mancano dunque 4 partite alla fine, e i Campioni d'Italia in carica vantavano al termine della scorsa giornata 8 lunghezze di vantaggio sulla seconda; conquistando i 3 punti questa sera, il nono scudetto consecutivo diventerebbe poco più di una formalità. Situazione ancora in divenire per i friulani, che dopo la sconfitta a Napoli avevano comunque conservato 7 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Lecce.

UDINESE (3-5-2) 1Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski. All. Gotti

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey,Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

I friulani sono riusciti a prevalere in casa ai danni dei piemontesi solo 5 volte nella storia della Serie A, a fronte di 45 incontri: per il resto, 13 pareggi e 27 successi della Juventus; l'ultima affermazione dell'Udinese risale alla stagione 2009/2010: un secco 3-0 firmato da Alexis Sanchez, Pepe e Di Natale.

