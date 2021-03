37'pt GOL LAZIO: Grande gol di Marusic, e la Lazio passa. Traversone da destra che attraversa tutta l'area e trova Marusic sul secondo palo. Controllo, movimento verso l'interno dell'area, e destro sotto l'incrocio.

36'pt Punizione calciata da De Paul, Llorente riesce a colpire nel cuore dell'area: pallone centrale, Reina blocca.

35'pt Momento di alleggerimento per l'Udinese, che ceca di gestire il pallone fino al momento quasi sempre tra i piedi dei laziali.

32'pt Funziona l'asse mancino della squadra di Inzaghi, con Radu che che va ancora al cross. 9° angolo per i biancocelesti, che però non riescono a sfruttarlo.

30'pt Milinkovic col destro dentro l'area, palla deviata, pericolosa la Lazio. Che guadagna l'ottavo calcio d'angolo della partita.

29'pt Lazio in pressione negli ultimi minuti. Alzando il ritmo e allargando le maglie dell'Udinese.

27'pt Nulla da fare sugli sviluppi, la Lazio è costretta a ripartire e poi il pallone si perde sul fondo dopo l'ennesimo tentativo di traversone da parte di Radu dalla sinistra.

26'pt Cross sbagliato di Radu, ma Milinkovic sul secondo palo ci crede. Riuscendo a guadagnare un corner. Il quinto della partita.

24'pt A livello difensivo fino in questo momento buona la prova della Lazio, che ha concesso davvero poco. Concentrati Radu, Acerbi e Patric.

22'pt Recupera palla la squadra di Inzaghi, e porta sempre lo spagnolo al tiro: debole, blocca Musso.

22'pt Doppio calcio d'angolo per La Lazio, Luis Alberto però non è preciso.

20'pt Interessante la manovra della Lazio, con Radu che alla fine pesca Immobile dentro l'area: colpo di testa che non centra lo specchio della porta. Era in buona posizione il numero 17 di Inzaghi.

19'pt Scintille in campo tra Marusic e Walace. Maresca richiama entrambi.

18'pt Scoperta la Lazio, e l'Udinese ha lo spazio per attaccare. Lo fa con lentezza però la squadra di Gotti. E i biancocelesti si salvano in corner.

16'pt Ben posizionato Llorente in mezzo all'area, l'attaccante stacca e respinge il cross.

15'pt Occasione per la Lazio, con l'inserimento solito di Milinkovic, che poi non lascia il pallone a Immobile che arrivava in corsa. Angolo per i biancocelesti.

13'pt Si rialza il portiere argentino dell'Udinese. Tutto ok, rimane in campo.

12'pt Calcia Luis Alberto, Musso respinge sui piedi di Immobile che non trova lo specchio della porta. Musso copre bene lo specchio, poi rimane a terra, colpito dall'attaccante di Inzaghi.

11'pt Tutta chiusa nella propria metà campo l'Udinese, che si abbassa coprendo tutti gli spazi.

8'pt Calcio d'angolo per la squadra di Gotti: De Paul mette un buon pallone in mezzo, ma la difesa biancoceleste è attenta. Sventando la minaccia.

7'pt Ripartenza dell'Udinese, con Makengo che attacca centralmente e calcia col mancino. Reina non deve intervenire.

5'pt Non trova il pallone Immobile, lanciato in profondità da Patric.

4'pt Cerca di giocarla la Lazio, ma non riesce poi a mettere in mezzo il pallone.

3'pt Anticipato Muriqi, dentro l'area. E primo angolo della partita per la squadra di Inzaghi.

2'pt Pressione alta della Lazio in questo avvio di partita. Sia Immobile, che Muriqi, cercano l'immediato recupero del pallone.

1'pt Iniziata la gara a Udine, il primo pallone è per la squadra di Gotti. Lazio in maglia verde.

Alla Dacia Arena le due squadre hanno concluso il riscaldamento. Pochi minuti e sarà Udinese-Lazio.

Per alimentare il sogno Champions League, la Lazio, oggi a Udine contro la squadra di Gotti, ha un solo risultato a disposizione. Servono i tre punti e Inzaghi se la giocherà con i suoi fedelissimi. C'è di mezzo anche la questione del rinnovo del contratto, ancora non firmato ma che sarebbe già pronto. Ma i tempi lunghi non danno certezze. La riconferma passa anche dal quarto posto. «C'è un po' di stanchezza dopo Monaco, soprattutto mentale» ha spiegato ieri il tecnico in conferenza. Non può essere un alibi però. In Germania qualcuno si è anche riposato per essere al meglio questo pomeriggio. Vedi Immobile, che tornerà titolare, chiamato a ritrovare la via del gol, smarrita nelle ultime partite. Dall'altro lato c'è una squadra in forma che si affiderà come sempre alla fantasia di De Paul. E occhio anche a Llorente, che ha ritrovato fiducia dopo le ultime uscite.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All.: Gotti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Maresca.

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA