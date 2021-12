Dopo la delusione in Champions League, con la sconfitta contro il Liverpool e l'ultimo posto nel girone più tosto, il Milan di Stefano Pioli è pronto a tornare in campo in Serie A, in cui ha l'obiettivo di tenere il primo posto in classifica, arrivato settimana scorsa dopo la debacle del Napoli contro l'Atalanta, e la vittoria dei rossoneri sulla Salernitana, ovviamente.

E quindi, prima del super match che vedrà le due squadre che si sono date battaglia per tutto il campionato, il Milan dovrà superare lo scoglio Udinese, che ha cambiato allenatore, e che vuole migliorare una classifica che la vede a soli 16 punti, appena sei in più della zona retrocessione. L'appuntamento è stasera alla Dacia Arena alle 20:45.

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Udinese-Milan delle 20:45 di sabato 11 dicembre sarà visibile in diretta tv su Dazn attraverso una smart tv compatibile con l'app oppure adattando un normale televisore collegandolo a Timvision Box oppure a dispositivi alternativi come PlayStation e Xbox o ancora Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa il match sarà disponibile, sempre per gli abbonati, sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite). Per quanto riguardo lo streaming, il posticipo sarà visibile su SkyGo.