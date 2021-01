Dall’addio di Totò Di Natale, la maglia numero 10 dell’Udinese è passata saldamente sulle spalle di un ragazzo nato a Sarandì (Argentina) 26 anni fa. Dopo una prima stagione di ambientamento, però, le prestazioni di Rodrigo De Paul sono andate in crescendo continuo fino a farlo diventare il punto fermo della squadra, nonché il vero leader tecnico. Non un caso, quindi, che gli occhi dei più importanti club italiani e non solo, si siano rivolti con particolare attenzione al numero 10 che da due anni fa anche parte stabilmente della nazionale argentina.

Tra i principali estimatori di De Paul c’è anche il Napoli che quasi con cadenza stagionale, in ogni sessione di mercato prova ad affondare per l’argentino strappandolo alla concorrenza. Notoriamente, però, quella dell’Udinese è una bottega molto cara e la famiglia Pozzo non è solita svendere i gioielli più pregiati della propria collezione. Non fa certo differenza il caso di De Paul, valutato dal club non meno di 40 milioni. In estate Napoli e Inter hanno provato a mettere a segno il colpaccio, ma i Pozzo hanno resistito alle avances. Puntualmente ci sarà il nuovo tentativo anche adesso, quando però l’unica ipotesi possibile sarebbe quella di opzionare il giocatore, lasciarlo in giacenza a Udine e poi portarlo alla base solo alla fine della stagione.

Intanto De Paul rappresenta la stella polare della squadra di Gotti, l’uomo che deve indicare all’Udinese la strada verso la salvezza. In campionato le ha giocate tutte. O meglio tutte per tutto il tempo: 1350 minuti in 15 partite. Sempre titolare, e sempre presente, mettendo a referto tre gol e due assist. Decisivo con le reti contro Genoa e Torino (due delicatissime sfide salvezza), ha saputo caricarsi la squadra sulle spalle nella fase centrale del girone di andata del campionato, è a secco dallo scorso 12 dicembre e viene da ben 5 gare senza gol. Il suo bottino fin qui contro il Napoli è di appena una rete (nell’ultima sfida, lo scorso anno il 19 luglio) in sei partite, motivo in più per essere decisivo nella gara di domenica pomeriggio alla Dacia Arena.

Ultimo aggiornamento: 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA