«Siamo soddisfatti del risultato contro una grande come il Napoli . Peccato, però, perché c'erano i presupposti per fare più male agli azzurri».applaude la sua, capace di impaurire unin crisi. «Pur avendo fatto una partita prettamente difensiva, si è vista in campo un'Udinese vera. L'idea era far male in ripartenza, non sempre riusciamo a fare quello che prepariamo».«La settimana scorsa all'Olimpico siamo stati troppo presuntuosi, quella partita ci ha insegnato tanto e oggi eravamo preparati diversamente», ha continuato a Sky Sport. «Non ho preso gusto a fare il primo allenatore, spero di tornare presto a fare il secondo. La quotidianità mi è cambiata, ma ci faccio l'abitudine.va via a gennaio? Non ho segnali in merito».