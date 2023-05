Udinese-Napoli, Sottil non parte battuto: «Con noi le big sempre in difficoltà»

«Non mi interessa se domani il Napoli vincerà o meno lo scudetto, perché noi abbiamo un obiettivo ben preciso che ho già detto più volte: arrivare più in alto possibile, nella parte sinistra della classifica. Abbiamo l'obbligo verso noi stessi, la proprietà e verso i nostri tifosi e la volontà di finire alla grande questo campionato, anche per una mentalità e crescita futura di squadra. Noi abbiamo le possibilità e la qualità per mettere in difficoltà le big, come abbiamo dimostrato fino a questo momento». Lo ha affermato, alle telecamere di Udinese Tv, il tecnico Andrea Sottil. «Tutto quello che riguarda il Napoli non mi interessa - ha ribadito - È una partita difficile, loro hanno comandato tutto il campionato, quindi conosciamo benissimo le difficoltà».

«Il nostro gruppo è competitivo - ha continuato il tecnico dei friulani - ci sono dei ragazzi che sono cresciuti molto, come Festy Ebosele ad esempio. Si allenano tutti bene e scalpitano per essere in campo. Farò come sempre le mie valutazioni, sono un allenatore che ha sempre dimostrato di far ruotare la rosa dando una possibilità a tutti. A livello numerico non siamo tantissimi, quindi nelle rotazioni e nelle alternanze devo fare delle valutazioni precise e attente. Tutti hanno sempre risposto comunque bene quando sono stati chiamati in causa e tutti vogliono finire da protagonisti questa stagione. Mi aspetto una prestazione importante, con i fatti». Quanto alla squadra di Spalletti, l'allenatore bianconero si aspetta «un Napoli aggressivo, come è stato sempre, che viene forte in avanti, cercando duelli uno contro uno a tutto campo. Ha una grandissima qualità in rosa e un'identità ben precisa».

Parole finali su Nestorovski cui sarà affidato il peso dell'attacco: «È un ragazzo che ha sempre lavorato con grande serietà e professionalità. Ha dimostrato di saper interpretare bene il suo ruolo all'interno della rosa. Gli ho sempre dimostrato fiducia e quando è stato chiamato ha fatto sempre la sua parte, tra gol e assist. Io sono sicuro che farà la sua parte in questo finale di stagione. Dentro l'area è quello che si sa muovere meglio in assoluto».