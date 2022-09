Udinese-Roma 1-0: un pasticcio di Karsdorp innesca Udogie, giallorossi in svantaggio

La Roma suona la carica. A Udine gli uomini di José Mourinho intendono riconquistare il primato in classifica, dopo le vittorie di Napoli e Milan. Alla Dacia Arena affrontano i bianconeri dell'Udinese che l'allenatore portoghese in conferenza stampa ha detto di temere: «L'Udinese è difficile, molto difficile. Tra le più difficili del campionato. È una squadra che sa giocare, sa competere, sono furbi, sono intelligenti, sanno gestire i tempi della partita come vogliono loro». Mourinho potrà contare su Belotti e Camara, gli ultimi due innesti del mercato condotto da Tiago Pinto, aggregatisi alla squadra da qualche giorno. Entrambi sono in panchina.

LIVE 1': calcio d'inizio dei padroni di casa alla Dacia Arena. Si parte!

2': bel tiro diagonale di Paulo Dybala che però non inquadra la porta

4': un pasticcio di Kardsdorp innesca Udogie, giallorossi in svantaggio

Formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Silvestri: Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Makengo, Jajalo, Beto, Abankwah, Nuytinck, Ehizibue, Ebosse, Nestorovski, Semedo. All. Sottil

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Belotti, Shomurodov, Vina, Celik, Camarà, Bove, Zalewski, Keramitsis, Volpato, Tripi. All. Mourinho

Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Diretta sull'app DAZN e su Zona DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky. Sul Messaggero la diretta testuale del match.