Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Curioso come i friulani potessero vantare la miglior difesa del torneo insieme all'Inter prima della scorsa giornata, con 7 reti subite, ma siano poi incappati nel diluvio di gol scatenato loro contro dall'Atalanta domenica scorsa: ora le reti incassate dai ragazzi di Tudor sono 13. Roma già corsara 2 volte in stagione durante questo campionato, prima a Bologna e poi a Lecce.(3-5-2) Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. All. TudorPau Lopez, Santon, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Kluivert, Dzeko. All. FonsecaUdinese e Roma scendono in campo per la 10a giornata del campionato di Serie A, che si gioca in infrasettimanale. I friulani sono ancora sotto shock dopo il pesantissimo 7-1 subito a Bergamo per mano di una scatenata Atalanta, e cercano punti per riprendere un cammino che dopo qualche impaccio iniziale era volto al meglio; fin qui soddisfatta del proprio rendimento anche la Roma, che ha 16 punti in classifica e nel match di domenica ha sconfitto il Milan all'Olimpico col risultato di 2-1.