Live Udinese-Torino 0-0 Belotti cerca i punti per la salvezza

Commento Saturday night di serie A alla Dacia Arena, in campo Udinese e Torino. I friulani di Gotti hanno un buon vantaggio sulla zona retrocessione, ma devono fare ancora qualche punto per avere la certezza di essere salvi. Toro che invece è in piena lotta nella zona calda della classifica e non può sbagliare praticamente nulla da qui alla fine della stagione. I bianconeri padroni di casa sono attualmente 12esimo in classifica, a quota 33 punti. Torino che invece, con una gara da recuperare, è a quota 24, al 17esimo posto in graduatoria.

LA PARTITA IN DIRETTA

L'Udinese conferma Llorente in attacco con Pereyra in appoggio, il centrocampo e la difesa sono quelli soliti. Novità invece nel Torino costretto a fare a meno di Sirugu fermato dal Covid. In porta c'è Milinkovic Savic. In attacco il partner di Belotti è Sanabria con Verdi alle loro spalle. Buongiorno torna nel terzetto difensivo Commento