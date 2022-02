Succede tutto in pieno recupero. Succede che viene espulso Mandragora per doppia ammonizione e l’Udinese ha la possibilità di battere un calcio di punizione da posizione defilata: Milinkovic-Savic s’aspetta il cross, Molina invece lo fulmina col destro secco che spacca la partita al novantatreesimo e regala tre punti alla formazione di Cioffi. Poi la chiude Pussetto, che si guadagna e trasforma un calcio di rigore dopo che il portiere granata lo stende dentro l’area. Finisce 2-0 alla Dacia Arena, e i fischi sentiti per buona parte della sfida non trovano più spazio. Sì perché lo spettacolo che hanno offerto Udinese e Torino è tutt’altro che da ricordare. Un solo tiro nello specchio della porta – Singo, a metà ripresa – e molti sbadigli. Poi la scintilla l’ha avuto la squadra friulana che ritrova una vittoria in casa che mancava dal 7 novembre scorso e praticamente blinda la salvezza. Ormai i bianconeri di Cioffi si sono tirati fuori. Male invece il Torino - primo stop dopo tre risultati utili di fila - che rimane a metà classifica dopo una giornata che visti i risultati poteva avvicinare gli uomini di Juric alla zona Europa. Niente da fare, Paro in panchina - squalificato il croato - ingoia un boccone amarissimo. Il pari forse sarebbe stato il risultato più giusto, su questo non ci piove, ma l'Udinese ha avuto il merito di crederci. Con fortuna sì, ma non si è accontentata. A Cioffi infine va dato il merito di aver azzeccato i cambi: chi gli ha regalato questi tre punti infatti è entrato in campo nella ripresa.