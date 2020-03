Buon sorteggio per l'Italia che nel gruppo 1 di Nations League è stata sorteggiata oggi ad Amsterdam con l'Olanda, la Bosnia Erzegovina e la Polonia. Gli azzurri di Roberto Mancini partecipano alla Lega A, ampliata da 12 a 16 nazionali e divisa in quattro gruppi da quattro squadre. Si giocheranno sei partite tra andata e ritorno dal 3 settembre al 17 novembre 2020, con le vincitrici dei gironi che si qualificheranno per le Final Four del giugno 2021.



«Sono soddisfatto di questo girone ma lo sarei stato anche se vi fossero capitate altre squadre. Le avversarie sono tutte abbastanza forti, ma bisogna vedere dopo l'Europeo, Spesso cambiano anche gli allenatori, le valutazioni le faremo dopo». Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, commenta il sorteggio per la Nations League, che vede gli azzurri nel girone con Olanda, Bosnia e Polonia. «Intanto comunque pensiamo all'Europeo - ha sottolineato il tecnico ai microfoni di RaiSport - poi penseremo alla Nations League, con l'obiettivo di vincerla e facendo giocare dei giovani che potranno essere utili in futuro».



Gruppo1

Olanda

Italia

Bosnia

Polonia



Gruppo 2

Inghilterra

Belgio

Danimarca

Islanda



Gruppo 3

Portogallo

Francia

Svezia

Croazia



Gruppo 4

Svizzera

Spagna

Ucraina

Germania







