La scrematura è stata completata. Milena Bertolini, ct della Nazionale azzurra che sarà impegnata all'Europeo, ha diramato la lista ufficiale delle magnifiche 23 che il 4 luglio saliranno sull'aereo verso Manchester. Dal 6 al 31 luglio si gioca in Inghilterra, sognando di arrivare il più avanti possibile. Questa Nazionale è cresciuta molto nel corso degli ultimi anni conquistando senza problemi la qualificazione. Adesso viene il bello.

I TAGLI

L'ultimi tagli hanno riguardato Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini. E sui social non stanno mancando le polemiche - com'è normale che sia, impossibile accontentare tutti - per le ultime due giallorosse che hanno sicuramente dato una mano importante alla Roma per la qualificazione alla prossima Champions League. Ma tant'è, bisognava decidere, il ruolo di Bertolini è questa, e la ct che ci ha lavorato per quasi tutto il mese di giugno ha fatto questa scelta.

AVVICINAMENTO

Ultima settimana di lavoro a Castel di Sangro quella che domani inizierà. Ci sarà anche il rito della foto uffiiciale. Mentre il prossimo 1 luglio test prima della partenza contro la Spagna: si comincia alle 17. Si potrebbero capire le idee della ct sulla possibile formazione titolare che la stessa ha in testa. Soprattutto davanti ci potrebbero essere delle scelte diverse da quelle viste nel recente passato. Sono molte quelle che aspirano (e meritano anche) una maglia dall'inizio.

LE 23 SCELTE

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).