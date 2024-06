Marco Baroni è il nuovo allenatore della Lazio, contratto di due anni

Adesso è anche ufficiale. La Lazio affiderà la panchina lasciata di recente da Igor Tudor a Marco Baroni e il club lo ha reso noto a tutti tramite un comunicato apparso poco fa sul proprio sito: «La S.S. Lazio - si legge - comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale (biennale, ndc). A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste».

Lazio, Marco Baroni è il nuovo allenatore

Ora c'è quindi anche la conferma ufficiale dopo quanto aveva anticipato il presidente Lotito al nostro giornale tre giorni fa: «Col Verona è tutto risolto: Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Lo abbiamo voluto perché è un buon tecnico – ci aveva rivelato il patron biancoceleste – e pensiamo che sia il profilo giusto». E ancora: «Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che mi facevano la guerra quando presi Inzaghi, Pioli e Petkovic… E poi ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no?». E Infine: «Mi hanno chiamato quattro presidenti per farmi i complimenti. Ho scelto una persona di qualità, lo dicono tutti, anche Sarri ne ha parlato bene».

La grande chance dopo due salvezze miracolose

Marco Baroni perciò è pronto per quella che sarà la prima grande occasione della sua lunga carriera. Oltre 20 anni di panchina iniziati come vice di Alberto Malesani e culminati con i risultati importanti delle ultime tre stagioni che hanno cancellato le delusioni passate, su tutti i sei esoneri. Il tecnico fiorentino arriva a Formello dopo una promozione con il Lecce, ma soprattutto due salvezze insperate, una appunto con i salentini e l'ultima col Verona nonostante una squadra rivoluzionata nel mercato di gennaio.

La Lazio punterà proprio sulla sua capacità di valorizzare il materiale a disposizione per risollevarsi dopo una stagione complicata nella speranza di sovvertire le pesanti critiche arrivate negli ultimi giorni dai tifosi tra radio e social.