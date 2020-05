I club di Serie C hanno raggiunto l'accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20, con la promozione in Serie B delle tre capoliste ovvero Monza, Vicenza e Reggina. Nessuan retrocessione. È quanto emerge dall'assemblea di Lega Pro in corso oggi. A pronunciarsi in via definitiva dovrà essere il Consiglio federale. Intanto, con una modalità che ancora non è stata chiarita, è stato definito anche la classifica dei playoff, che non sono stati disputati. Al primo posto il Carpi, al secondo la Reggiana e solo terzo il Bari di De Laurentiis. Ultimo aggiornamento: 17:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA