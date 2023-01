Cori razzisti contro Umtiti, stangata sulla Lazio: Curva Nord chiusa un turno. Stop con l'Empoli

Mano pesante del Giudice Sportivo Mastrandrea per gli ululati a Banda e Umtiti da parte del settore Ospiti dello stadio Via del Mare, occupato dai tifosi laziali: la Curva Nord sarà chiusa per squalifica, senza condizionale, nonostante il comunicato di condanna da parte del club capitolino, atto a stigmatizzare ancora una volta il comportamento deprecabile dei propri sostenitori (1000) a discapito del resto del tifo "sano".

Lecce-Lazio 2-1, decide Colombo dopo il pareggio di Strefezza

"Alla luce del referto arbitrale e alla relazione della Procura federale, nella quale si riferisce che durante l’intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore “distinti sud-est” si rendevano responsabili di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori Banda e Umtiti", si legge nel comunicato. Ora oltre la beffa il danno: alcuni biglietti erano già stati venduti...