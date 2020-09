LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun botto di mercato trae Roma per, il turco che tanto piaceva al club azzurro per rinforzare le fasce offensive a disposizione di Gennaro Gattuso . Il calciatore lascerà il giallorosso ma a questo punto anche l'Italia: a un passo l'accordo che lo porterà direttamente in Premier League, a vestire la maglia del Leicester.Una trattativa lampo, ben più veloce di quanto potesse essere quella con il, il cui progetto pure convinceva il calciatore. Under , secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà delin prestito per 3 milioni di euro, più un obbligo di riscatto per la prossima stagione fissato ai. Nelle prossime ore l'esterno dellasarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il nuovo club e iniziare la sua prossima avventura.