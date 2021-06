Ungheria, il ct Marco Rossi: «Arrivo da Pozzuoli e stupirò ancora»

A Budapest hanno già comprato tutti i 68mila biglietti del nuovo Olimpico per l'esordio di martedì della loro Ungheria contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. «Perché qui ormai non ci sono limitazione negli stadi. Si respira un'atmosfera di libertà ritrovata, un clima di serenità, non c'è più nessuno con la mascherina. Ed è bello che sia l'Europeo ha segnare il ritorno alla normalità dopo questo anno e mezzo di inferno». Marco Rossi è il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati