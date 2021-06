A Budapest piccola impresa dell'Ungheria, che nella seconda giornata del gruppo F degli Europei ferma la grande favorita della Francia sull'1-1. Ad andare in vantaggio sono proprio i padroni di casa, spinti dal calorosissimo pubblico (senza mascherine e che ha riempito la Puskas Arena) grazie al gol di Fiola allo scadere del primo tempo. Nella ripresa la Francia spinge sull'acceleratore e trova il pari al 66' con Griezmann: l'attaccante del Barcellona segna nel nono match differente tra Europei e Mondiali con la sua nazionale. Meglio con 10 solo Henry e Platini con 10. Con questo punto la Francia sale a 4 in testa al girone in attesa di Portogallo-Germania alle 18. Per l'Ungheria la soddisfazione di fermare i campioni del mondo in carica e quella di fare un punto nel girone più difficile di Euro2020.

Euro 2020, Roberto Mancini: «L'Italia non farà calcoli contro il Galles, vogliamo il primo posto»