L’Asl di Torino segnalerà alla Procura, come atto dovuto, i calciatori della Juventus che, sotto la responsabilità loro e delle federazioni di appartenenza, hanno abbandonato l'isolamento fiduciario presso il JHotel, anche per rispondere alla convocazioni delle rispettive nazionali. La Juventus è infatti in isolamento fiduciario da quando sono stato accertate le positività di due persone nello staff (esterne al gruppo squadra), a lasciare la città fino ad ora sono stati Cuadrado, Bentancur, Danilo, Dybala e Ronaldo, mentre Buffon e Demiral hanno lasciato il JHotel per tornare a casa. Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre, 07:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA