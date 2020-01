LEGGI ANCHE

Dopo la vittoria all'esordio, ecco arrivare il primo tonfo per il nuovo Barcellona di, squadra che affronterà iltra un mese nell'andata degli ottavi di finale di. I blaugrana sono stati sconfitti a Valencia dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio, travolti da errori personali di una squadra ancora non in riga con i nuovi dettami tattici.Ad aprire la ripresa uno sfortunato autogol diche beffa il suo stesso portiere con una deviazione sciagurata, poi nel finale èa siglare il raddoppio e affondare la nave del. A sorridere è solo il Real Madrid: la squadra di Zidane, in caso di vittoria stasera in casa del Valladolid, diventerebbe prima in solitaria staccando i catalani.