Gennaro Gattuso senza pace. Da poche settimane è stato nominato allenatore del Valencia e da due giorni ha iniziato la preparazione estiva per la nuova stagione, ma è già al centro di polemiche infinite.

L'ultima, in ordine di tempo, riguarda una sessione di allenamento in cui 'Ringhio' avrebbe fumato davanti ai propri calciatori. Non una sigaretta vera e propria, ma una e-cig. Mentre i giocatori del Valencia facevano stretching, Gattuso avrebbe tentato di coprire con la mano la sigaretta elettronica che stava fumando, ma non è bastato: gli occhi e le telecamere dei cronisti lo hanno immortalato. Ed è di nuovo polemica.

Da qui il polverone via social e sui media locali, sul fatto che il tecnico del Valencia, fumando, sarebbe un cattivo esempio per i giovani tifosi e per i calciatori stessi. Il video, pubblicato anche da 'As', è diventato presto virale e Ringhio è finito di nuovo nel mirino degli internauti.