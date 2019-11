«Venezia supererà anche questa. Come un atleta che subisce un grave infortunio e poi si rialza». C'è commozione e solidarietà nella parole di Gianluca Vialli, capodelegazione della nazionale di calcio, in visita a piazza San Marco a Venezia con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il portiere della nazionale, Gianluigi Donnarumma. La delegazione azzurra ha fatto visita alla piazza colpita dall'acqua alta eccezionale, in particolare ad un paio di negozi storici ancora allagati, fermandosi a parlare con i titolari, e gli uomini della polizia locale, della protezione civile e con i carabinieri.



Ultimo aggiornamento: 13:36

Oggi gli azzurri si sono allenati a Mestre al Taliercio: grande folla per vedere l'allenamento della nazionale di calcio. Malgrado nei giorni scorsi si sia annunciato che si trattava di un allenamento a porte chiuse, cittadini e ragazzi non hanno resistito a seguire i loro idoli del calcio. La squadra sarebbe dovuta arrivare ieri sera, ma a causa del maltempo è atterrata questa mattina al Marco Polo e l'allenamento è iniziato poco prima di mezzogiorno.