Venezia-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

È quasi un mese che, il Venezia di Paolo Zanetti, non perde. Certo, in mezzo c'è stata la sosta per le Nazionali, ma prima della pausa, i veneti sono riusciti a battere niente popodimeno che la Roma di José Mourinho. E alla ripresa si sono fatti sentire anche contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La prova che li attende ora, forse, è un po' più matura: l'Inter di Simone Inzaghi, infatti, si presenta sabato alle 20:45 al Pier Luigi Penzo con due importantissimi vittorie sul groppone - la prima contro il Napoli, diretta concorrente per lo scudetto, la seconda contro lo Shakhtar Donetsk che, complice anche il 3-0 del Real Madrid sullo Sheriff, l'ha riportata agli ottavi di finale di Champions League dopo dieci anni.

E quindi, se da una parte i campioni d'Italia vorranno continuare sulla scia di questi successi per sognare il secondo titolo consecutivo, dall'altra avranno una squadra che potrebbe creargli qualche grattacapo. Ecco, le probabili formazioni.

Venezia-Inter, le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): 88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 44 Amapdu, 5 Vacca, 27 Busio; 10 Aramu, 77 Okereke, 17 Johnsen. All. Zanetti

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Venezia e Inter, in scena allo stadio Penzo sabato 27 novembre alle ore 20:45, sarà visibile sia su Dazn, sia su Sky. I canali di riferimento: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma inglese, ma anche su SkyGo.