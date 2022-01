Live Venezia-Milan 0-1 Pioli lancia Ibra titolare e lui segna dopo 2 minuti

Partito Ebuhei per la Coppa d'Africa, il Venezia ha ancora due positivi al Covid. Con l'arrivo di Cuisance esce dalla lista uno dei portieri, pare Romero. A centrocampo probabile il forfeit di Vacca, mentre si allontana Peretz, che non ha ancora convinto il tecnico Zanetti. L'attacco è al completo.

Il Milan si è ritrovato a Milanello per iniziare a preparare il lunch match col Venezia. Al momento sono cinque i giocatori risultati positivi al Covid, l'emergenza resta in difesa con le assenze di Calabria, Romagnoli e Tomori - oltre a Kjaer per infortunio - e quindi Pioli andrà ancora a riproporre la coppia inedita di centrali Gabbia-Kalulu. A centrocampo dovrebbe essere confermato il duo Tonali-Krunic mentre in attacco potrebbe trovare spazio, dopo lo spezzone di ieri, Leao. Pioli dovrebbe inoltre riproporre l'alternanza in attacco, facendo riposare Giroud per Ibrahimovic.

La partita in diretta

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Busio, Ampadu; Aramu; Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Lezzerini, Romero; Modolo, Molinaro, Schnegg; Bjarkason, Crnigoj, Fiordilino, Heymans, Kiyine, Peretz; Forte, Johnsen, Sigursson. Indisponibili: Ebuehi e Vacca. Squalificati: Caldara e Tessmann

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Conti, Stanga, Krunic, Giroud, Rebic, Maldini, Messias Indisponibili: Kjaer, Pellegri, Castillejo, Ballo-Toure, Kessie, Bennacer, Tatarusanu, Tomori, Romagnoli, Calabria, Plizzari. Squalificati: Nessuno.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

GUARDALINEE: Colarossi e Scarpa.

IV UOMO: Meraviglia.

VAR: Mazzoleni.

ASS.VAR: Baccini