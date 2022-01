Ancora senza difesa (causa Covid) e dopo aver archiviato il bel successo di San Siro contro la Roma di José Mourinho, il Milan torna in campo a Venezia. L’obiettivo è restare attaccato all’Inter, ora distante un solo punto ma con la gara contro il Bologna da recuperare (aspettando la decisione del giudice sportivo). «Il gruppo ha aiutato Kalulu e Gabbia. Un senso di responsabilità e unione, un senso di appartenenza. Il gruppo lavora insieme per dare il massimo e lo fa con grande passione», ha detto Stefano Pioli. Che poi ha commentato il rigore fallito nel finale da Ibrahimovic: «Zlatan è sempre incavolato, ce l’ha sempre con qualcuno per tirare fuori da se stesso e dagli altri le motivazioni. Non è contento del rigore sbagliato, ma è contento per l’apporto dato. Domani metterà in campo la determinazione di cui c’è bisogno. Rafael Leao? Si sta avvicinando al 100%, ha bisogno di minutaggio. Credo che debba continuare a lavorare con ambizione, può diventare un giocatore forte nel panorama europeo e mondiale».

E ancora: «La squadra l’ho vista bene con la Roma. Da sempre, quando vinciamo corriamo meno degli avversari, perché vuol dire che abbiamo tenuto di più la palla. Dal punto di vista fisico l’abbiamo gestita bene». Infine: «Questo è un momento particolare e dobbiamo stare attenti, rispettando i protocolli per essere il più sicuri possibile. Stadi a porte chiuse? Abbiamo sofferto tanto l’assenza dei tifosi. Il calcio è fatto per i tifosi, ma anche loro devono fare la loro parte rispettando le regole».