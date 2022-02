Venezia-Napoli, Zanetti ci crede: «Come con l'Inter, con più fortuna»

Dopo il caos covid delle scorse settimane, Paolo Zanetti torna a respirare insieme al suo Venezia: «Abbiamo fatto un buon mercato, cercando di mettere dentro giocatori in base alle nostre risorse, abbiamo fatto il massimo che potevamo fare. Sono arrivati buoni giocatori, ora bisogna correre perché di tempo ce n'è poco». Il campionato torna con la sfida al Napoli: «Domani devo mettere in campo chi sta meglio, stare una decina di giorni in casa senza muoversi ti rallenta, si rientra abbastanza velocemente ma ci vuole un attimo, quindi dovrò fare scelte sulla base di chi è più brillante. Ci saranno tre mesi di fuoco. Avremo un Napoli che è una corazzata, che ha un gioco meraviglioso, ma dobbiamo avere la forza di provarci anche contro di loro. Contro l'Inter dal letto ho visto la mia squadra mettere in campo tanto spirito, poi serve anche un po' di fortuna, i dettagli fanno sempre la differenza. Mi tengo intanto la buonissima prestazione tenendo conto della differenza tra noi e loro. Ho chiesto di ripetere quella prestazione, dovremo avere coraggio, i punti sono pesanti e determinant».

«Il match dell'andata è stato il battesimo del fuoco, il Napoli ha mostrato il suo potenziale, si era messa su un certo binario con il rosso a Osimhen, ma anche con un uomo in meno ci hanno messo in difficoltà, anche se qualche chance l'abbiamo costruita» ha continuato in conferenza. «Ora siamo diversi, abbiamo più esperienza, accumulando magari anche diverse esperienze negative insieme a quelle positive contro le big. Abbiamo preparato la gara con una strategia ben precisa, l'aspetto dell'equilibrio sarà fondamentale, dovremo saper fare benissimo entrambe le fasi, altrimenti la sconfitta sarà assicurata. Serviranno dunque in campo giocatori con gamba per attaccare gli spazi lasciati dal Napoli e al contempo giocatori di contenimento. In casa non abbiamo mai fatto gare solo difensive, anche prendendo due o tre gol come successo contro il Milan, ma non abbiamo mai fatto barricate».

Questo l'elenco completo dei convocati del Venezia:

Luca Lezzerini, Sergio Romero

Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Michael Svoboda

Gianluca Busio, Michaël Cuisance, Domen Črnigoj, Antonio Luca Fiordilino, Dor Peretz, Tanner Tessmann

Mattia Aramu, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke, Luis Nani, Jean-Pierre Nsame, Arnór Sigurðsson