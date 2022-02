Una storia amara, lontana nel tempo ma che oggi è tornata prepotente sul campo di Venezia. Prima della partita contro il Napoli, gli ultras della curva del Venezia si sono voltati spalle al campo, per la scelta della società lagunare di giocare la partita con il Napoli con il lutto al braccio, in memoria dell'ex presidente Maurizio Zamparini, di recente scomparso. L'uomo che portò in serie A il Calcio Venezia dopo decenni ha sempre sofferto un rapporto di amore/odio con il pubblico lagunare. A far discutere la città sono state soprattutto la fusione tra Venezia e Mestre, oltre che quello che i tifosi veneziani chiamarono «sacco di Pergine», nel luglio del 2002, quando da neopresidente del Palermo portò via 12 giocatori dal ritiro lagunare per tesserarli con i rosanero da un giorno all'altro. Fu di fatto il via alla decadenza dei lagunari, fino ai giorni d'oggi.