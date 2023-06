Omaggio di allenatori e preparatori al Marine Giampiero Ventrone

Durante l'annuale appuntamento Coach Experience presso la Fiera di Rimini, organizzato da allenatori e preparatori atletici, è stata ricordata la figura di Giampiero Ventrone, il preparatore atletico napoletano scomparso a 62 anni nello scorso ottobre per un male incurabile.

L'omaggio è stato promosso da Eugenio Albarella, altro professionista napoletano e compagno di corso del Marine. «Essere riuscito a creare un convegno in memoria di Giampiero, con l'assegnazione di una borsa di studio per la migliore tesi tra le principali 15 università in scienze motorie d'Italia, mi ha riempito d'orgoglio. Devo ringraziare per la disponibilità e la collaborazione i colleghi Gaudino, Pintus, Perondi e Scanavino e tanti allenatori che hanno ricordato Ventrone nei loro videomessaggi», ha detto Albarella.

Tra gli interventi quelli di Ancelotti («Giampiero è stato un compagno di viaggio serio e professionale, ricordo le sue grandi doti di competenza e umanità»), Cannavaro («Ho avuto la fortuna di avere Giampiero al mio fianco prima come preparatore e poi come collaboratore: un uomo che ha cambiato il mondo del calcio») e Ferrara («Il Comandante aveva metodi rivoluzionari»).

E poi le parole di Capello, che volle Ventrone in Cina, e di Conte, tecnico del Tottenham, l'ultima squadra del Marine.