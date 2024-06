C'è una Napoli che vince, bella, giovane, frizzante. Proiettata al futuro con addosso la maglia della nazionale. La Napoli che porta i nomi di Christian Garofalo e Francesco Verde: nati a distanza di un mese nel 2007, tutti e due difensori, tutti e due napoletani. E tutti e due, da qualche giorno, campioni d'Europa. Non lo fanno, però, portando in dote gli stessi colori. Perché se Christian oggi è un difensore del Napoli, Francesco gioca con la maglia della Juventus. Un derby, praticamente. Per due che sono partiti insieme qualche anno fa, fianco a fianco con la maglia dell'Internapoli.

APPROFONDIMENTI Napoli, Cairo trattiene Buongiorno Napoli, incontro con il Psg per Osimhen Antonio Conte, la prima intervista: «Napoli esperienza da vivere. Amma fatica'»

Giovanissimi, era stato Raffaele D'Auria ad accoglierli in casa: «Due ragazzi strepitosi, con alle spalle due famiglie sane. Dal primo all'ultimo giorno hanno lavorato con noi con dedizione e passione. E avevano qualcosa di speciale» ricorda ancora oggi il patron dell'accademia giovanile. Non si sono mai persi di vista: «Ci scriviamo ogni settimana, siamo ancora in contatto. Gli dico sempre di non montarsi la testa, di tenere i piedi per terra. “Non mollate” gli ripeto “Siamo appena all'inizio”. E gliel'ho scritto anche dopo la finale vinta all'Europeo. Una gioia per tutti».

Arrivano all'Internapoli a 8 anni, poi le strade si dividono. «Garofalo fu un colpo di fulmine per il Napoli. Giocavamo anche noi al Kennedy e non ebbero dubbi. A 11 anni firmò con gli azzurri senza alcun dubbio e con la gioia del papà» ricorda. «Verde ci ha messo un po' in più a crescere, poi è esploso.

Il Napoli ci provò ma i tempi non erano maturi, decise di restare con noi. Fu a un passo dal Milan, ma alla fine scelse la Juventus. Aveva 13 anni ma per lui era già chiara la strada. Fu stregato da Vinovo» il racconto.

Oggi sono due pilastri nei club e con la nazionale dell'altro napoletano Favo, ma il percorso non è stato facile: «Soprattutto Garofalo ci ha messo un po' ad adattarsi ai ritmi del Napoli. I primi anni gli siamo stati tutti accanto per aiutarlo. Ne è valsa la pena».

Dopo il successo, la festa: «Li aspettiamo alla “Paratina” a Chiaiano. Sarà bello riabbracciarli. Magari una partita di padel con i rispettivi papà. Christian e Francesco sono anche un esempio da seguire per i 600 bambini che si allenano oggi con noi. La dimostrazione che con il lavoro e con il talento si può arrivare lontano».