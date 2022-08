Verona, Cioffi chiede umiltà ai suoi: «Napoli big, non sono in difficoltà»

La sconfitta in Coppa Italia contro il Bari brucia ancora ma per il Verona di Cioffi è tempo di campionato. «Se ogni componente del club, tifosi compresi, non rema dalla stessa parte, abbiamo un grosso problema: stiamo andando in battaglia, servono umiltà e sacrificio. Questa battaglia si chiama salvezza: c'è solo da essere uniti, compattarsi e salvarsi insieme» queste le parole dell'allenatore gialloblù che attende il Napoli a ferragosto.

«Il Napoli che affrontiamo è una squadra che non è in costruzione: hanno grande qualità, una media realizzativa altissima, ci aspettiamo un Napoli frizzante, di palleggio e di volontà, che proverà a chiudere la partita subito» le parole in conferenza. «Pur essendo professionali, i nostri calciatori sono ragazzi, non abituati a queste pressioni. Io mi aspetto una prestazione di orgoglio lunedì».