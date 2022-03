Verona-Napoli, Tudor vs Osimhen: «È Vlahovic il più forte in Italia»

«Spalletti dice che è importante? È giusto che lo dica. Io parlo per me, bisogna andare in campo e fare la gara». Igor Tudor non arretra, il Napoli domani arriverà a Verona e dovrà superare una squadra pronta a dare battaglia: «Il Napoli ha giocatori forti, l'allenatore è uno dei miei preferiti. Anche la mia squadra conosce bene il significato di questa gara, sarà una partita bella, importante, che ci può regalare tante cose». In campo anche un affamato Osimhen: «È uno dei più forti, ma per me l'attaccante più forte del campionato è Vlahovic».

Ma che Verona si ritroverà domani di fronte il Napoli? «Abbiamo qualche problema di influenza e qualche infortunio. Avremo a disposizione 13 o 14 calciatori, porteremo con noi qualcuno dalla Primavera, ma alla fine non ci cambia niente» ha aggiunto Tudor. «Lo stadio pieno è una dimostrazione di stima nei confronti di tutti noi. Il club e i tifosi devono essere molto connessi, se facciamo bene, si crea una bella atmosfera».