Verona-Napoli è una maledizione: due espulsioni solo con gli azzurri

Una vera e propria maledizione contro il Napoli per l'Hellas Verona, che anche oggi al Bentegodi ha chiuso contro gli azzurri con due espulsioni. Ceccherini prima, Faraoni poi nel finale, una coppia di rossi che aveva un solo precedente dal ritorno in Serie A. Come riportato da Opta Italia, infatti, solo due volte il Verona ha chiuso un match di campionato con almeno due espulsioni: nella gara di andata e di ritorno contro il Napoli in questa stagione.

2 - Da quando è tornato in #SerieA (2019/20), solo due volte il #Verona ha chiuso un match di campionato con almeno due espulsioni: nella gara di andata e di ritorno contro il #Napoli in questa stagione. Rosso.#VeronaNapoli — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) March 13, 2022