«Penso sia stata la nostra migliore gara di questa stagione». Ivan Juric regola il Napoli con un netto 3-1 e affonda gli azzurri di Gattuso: «Siamo partiti con un incidente e contro il Napoli non era facile, ma la squadra ha fatto una partita stupenda. In precedenza avevamo fatto punti con sacrificio, oggi abbiamo giocato anche a calcio con qualità, è veramente una bella vittoria».

«Non sono sorpreso, abbiamo fatto qualche errore di valutazione in estate che ci è costato in avvio, ma ne siamo venuti fuori con volontà e ora vedo una squadra interessante» ha detto Juric a Sky Sport. «Complimenti a Dimarco, non si è lasciato influenzare dall'errore iniziale. Zaccagni? È cresciuto tantissimo, ci ha fatto fare tanti punti ed ora è un nostro leader. Ha ancora tanti margini di miglioramento secondo me».

