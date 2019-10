Ultimo aggiornamento: 23:07

Notizia, ilchiude una partita con la porta inviolata. La seconda del suo cammino. L’altra, un mese fa, contro lo Spal (3 a 0). Di meriti propri, pochini. L’, approfittando dei (tanti) momenti oscuri del pressing neroverde, colpisce due pali (Faraoni, Verre) e sfiora il pari, in contropiede, prima con(ancora tra i migliori) quindi con. È una vittoria che fa bene al Sassuolo — salito a 9 in classifica con un match da recuperare — e male aldi, quarta gara su nove senza segnare, un’idea di gioco solida fondata sull’intensità, quasi sempre ordinata, ma l’assenza palese di una punta d’area che castighi (leggero e mal servito, l’ex Chievodeve ancora sbloccarsi). Quando imparerà ad aggredire e alzarsi senza palla con più armonia, il Sassuolo riuscirà probabilmente ad essere anche più continuo, o quanto meno non «estremo» come oggi, tre successi e cinque sconfitte, nemmeno un pareggino a fare da via di mezzo. Certo,ha i suoi problemi. Dietro, senza Rogerio, Ferrari, Chiriches, Tripaldelli, s'è presentato al Bentegodi dirottandoa sinistra, condall’altra parte (parecchie difficoltà su Verre e Faraoni) e sentinelle centralipiù: mica tanta solidità, anzi. Davanti, poi, ungeneroso ma spesso impreciso, motivo per cui buona parte del ricamo - visto anche che la scheggiapuntava l’uomo meno di quanto potesse - è passato per i piedi di, sul quale Juric ha poi piazzato per tutta la ripresa quelche, francobollandosi a uomo, ha saputo togliere al Sassuolo il proprio faro.Le almeno tre parate decisive del bravo, prima di capitolare su un ottimo destro da fuori di, possono spruzzare legittimità sul successo degli emiliani, peraltro fermati dal palo nel finale (). Ma non troppa. Nel carnet del, oltre ai due legni, almeno altre quattro occasioni pulite. Che sia stata una bella tenzone, passabile di pareggio, dimostra come le idee di De Zerbi e di Juric, seppur antitetiche - uno fine tessitore che proibisce i lanci lunghi, l’altro tutto agonismo ed equilibrio tattico - siano una diversità che arricchisce il menù del torneo, e magari genera partite croccanti come quella del Bentegodi.