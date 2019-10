Ultimo aggiornamento: 21:55

Si apre con la sfida del venerdì sera al Bentegodi tra Verona e Sassuolo il programma della 9a giornata del campionato di Serie A. Positiva fino a questo momento la stagione degli scaligeri, che sono sì reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Napoli, ma hanno raccolto 9 punti nelle precedenti 7 partite; male invece gli emiliani, che nel match di mezzogiorno e mezza di domenica scorsa sono stati sconfitti in casa 3-4 dall'Inter e viaggiano con soli 6 punti all'attivo in 7 partite giocate.Rendimento abbastanza equivalente tra casa e trasferta per i veronesi nelle prime 8 di campionato: 5 i punti conquistati al Bentegodi, 4 quelli guadagnati in trasferta; disastro neroverde lontano dal Mapei stadium: nessun punto conquistato in 3 partite giocate. Già 4 i precedenti in Veneto tra le due compagini in A: 2 vittorie a 1 per i gialloblù, con 1 pareggio.Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. JuricConsigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Defrel, Boga. All. De Zerbi