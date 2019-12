SEGUI LA DIRETTA

Verona e Torino incrociano le armi oggi al Bentegodi nel match domenicale delle ore 12.30. Gli scaligeri vengono dalla bruciante sconfitta di Bergamo, dove hanno condotto il match fino a quasi metà della ripresa finendo poi per soccombere 3-2 al cospetto dell'Atalanta; i granata, dal canto loro, dopo due vittorie consecutive a Marassi col Genoa e poi in casa contro la Fiorentina vogliono i 3 punti per tornare a dare una continuità ai risultati che mancava da tempo.Gli scaligeri non hanno mai pareggiato negli ultimi 10 incontri disputati in serie A nel campionato in corso: 5 vittorie ed altrettante sconfitte il bilancio in quest'arco di tempo per i ragazzi di Juric; granata alla ricerca della terza vittoria consecutiva assoluta ed in trasferta, visto che nelle ultime due gare giocate lontano da Torino hanno espugnato prima Brescia e poi Marassi, sponda Genoa.Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. ALL.: Juric.A DISP.: Radunovic, Berardi, Bocchetti, Empereur, Wesley, Danzi, Adjapong, Henderson, Verre, Tutino, Stepinski, PazziniSirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Zaza. ALL.: Mazzarri.A DISP.: Rosati, Ujkani, Djidji, De Silvestri, Laxalt, Lukic, Meité, Millico, Belotti.La Penna di Roma.