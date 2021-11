Lautaro c'è, Sanchez probabilmente no: l'Inter a quattro giorni dal big match contro il Napoli sembra aver scongiurato il peggio. Le condizioni fisiche di Lautaro Martinez avevano preoccupato dopo che l'argentino era stato sostituito alla fine del primo tempo della sfida contro il Brasile per i falli subiti. Una sua assenza, con Edin Dzeko che al momento continua ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo, avrebbe significato emergenza vera a pochi giorni dallo scontro al vertice con la squadra di Spalletti.

Pare invece che il bomber argentino stia bene, anche se le ultime valutazioni sono rimandate a domani mattina, quando i sudamericani raggiungeranno Appiano Gentile. Probabile problema muscolare invece per Alexis Sanchez uscito infortunato indossando la maglia del Cile. Lui e De Vrij saranno gli assenti praticamente certi di domenica, mentre nei prossimi giorni si valuteranno gli altri giocatori non al meglio della condizione. Dzeko e Bastoni stanno svolgendo lavoro individuale e i loro progressi saranno osservati giorno dopo giorno ma non saranno comunque chiesti sforzi eccessivi per evitare di prolungare l'assenza con un rientro affrettato.

Dopo il pari nel derby, prima della sosta, i nerazzurri affronteranno l'altra capolista del campionato. Una partita molto sentita, soprattutto per Luciano Spalletti che torna in uno stadio a lui familiare dopo un addio che lo ha forse ferito, sicuramente dispiaciuto. A Napoli sta bene e sta macinando risultati positivi, ancora imbattuto e pronto ad espugnare anche il Meazza, ma l'affetto per Milano resta, perché lì ci vive la famiglia del tecnico toscano. Un legame mantenuto negli anni, dopo due stagioni difficili e intense alla guida dei nerazzurri, gestendo il passaggio da Thohir a Suning e, soprattutto, la telenovela Icardi-Wanda Nara. Ora torna a San Siro da capolista, contro la squadra campione in carica. Cercando uno sgambetto, una rivincita personale, mentre l'Inter che settimana dopo settimana sta facendo passi avanti per far sue le direttive di Inzaghi punta al colpaccio per accorciare il distacco e iniziare la rimonta fino a Natale.