Nella Sala del Tricolore, a sette giorni dalla Supercoppa, presentata l'edizione 2020 del Ps5 Supercup alla presenza tra gli altri del governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dell'ad della Lega Calcio Luigi De Siervo.

Juventus-Napoli sarà visibile in 150 Paesi del mondo e sarà seguita da 35 broadcaster internazionali. La coppa - che è prodotta dalla Iaco Group di Avellino - verrà esposta a Reggio Emilia nei giorni che precedono l'evento. «La partita non è mai stata in discussione, quella di De Laurentiis di spostarla a fine stagione è stata solo una proposta di spirito alto e nobile, non certo una provocazione. Solo una riflessione, di giocare in un giorno in cui magari poter far entrare dei tifosi e raccogliere fondi per la campagna vaccini. Purtroppo un calendario molto compresso ci impedisce di accettare la proposta», dice De Siervo mettendo la parola fine alla vicenda.

