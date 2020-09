Arturo Vidal ha avuto la lista gratuita dal Barcellona e ora sarà libero di andare a giocare dove vuole. Lo scrive il giornale spagnolo 'Sport', che ha appreso la notizia da fonti del club 'blaugranà. L'accordo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore, è stato reso possibile dal fatto che il cileno ha rinunciato all'anno di contratto che gli rimaneva con la sua attuale squadra. Il Barcellona gli ha quindi concesso il via libera, così come ha fatto con Rakitic, che ha deciso di tornare al Siviglia per la cifra simbolica, per il Barça, di un milione e mezzo di euro. Quanto a Vidal, ora il suo trasferimento all'Inter, con cui avrebbe già un accordo verbale, appare vicino. Sempre 'Sport' scrive che ora il piano di dismissioni del Barcellona continuerà con Luis Suarez, per il passaggio del trasferimento del quale alla Juve c'è da risolvere il problema del passaporto comunitario. L'attaccante, pur essendo sposato con Sofia Balbi che è in possesso della cittadinanza italiana, non l'ha mai chiesta per se stesso Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA