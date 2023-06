Video Insigne gol dopo l'azione da sogno

Toronto non vince ma Lorenzo Insigne ritrova il sorriso. Il calciatore del Napoli va in gol nella notte italiana durante il match di campionato contro Minnesota, portando un punto in dote ai suoi. L'azione della squadra canadese è da manuale, con in campo anche Federico Bernardeschi, di nuovo protagonista dopo le critiche delle ultime settimane. Con il gol di stanotte, Insigne arriva a quota tre reti in questa stagione.