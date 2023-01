Dries Mertens lascia il segno anche con il Galatasaray: il belga ex Napoli è diventato subito virale nelle scorse ore grazie a un eurogol segnato nella sfida vinta dai suoi contro l'Alanyaspor, in Coppa di Turchia. Un destro preciso e chirurgico da fuori aria che fa applaudire tutto lo stadio. Per Mertens una prestazione eccezionale completata anche con un assist.