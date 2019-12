Bufera su Rick Karsdorp girato in prestito al Feyenoord dalla Roma per tentare di rivitalizzare un calciatore che nella Capitale ha fatto vedere poco o nulla. Dal 7 agosto il terzino ha totalizzato un totale di 15 presenze, ma a salire agli onori delle cronache è stato un video pubblicato il 26 dicembre e divenuto virale su Twitter in poche ore in cui Rick appare in stato confusionale. Un filmato che ha scatenato le polemiche dei tifosi, addirittura qualcuno ha accusato il difensore di aver fatto uso di sostanze stupefacenti: «Mi chiedo se se si lascerà fare un test antidroga», commentano sui social i tifosi. Immediata la reazione del club che ha derubricato l’evento come un momento di relax. Più decisa, invece, la risposta del diretto interessato che su Instagram ha precisato: «Negli ultimi giorni, oltre ai messaggi positivi, ho anche ricevuto molti messaggi negativi e ho sperimentato con quanta rapidità le persone giudicano qualcosa anche se non sono informati. All’inizio non volevo approfondire, ma c’è una cosa che voglio chiarire. Tutti possono avere la propria opinione, ma mi turba il fatto che le persone mi mettano in relazione con certe cose. Tutti quelli che mi sono vicini sanno che non ho usato e mai farò uso di droghe. Mi sto avvicinando al 2020 positivamente e auguro a tutti lo stesso. Il mio obiettivo è la seconda metà di stagione con Feyenoord. Grazie a tutti i miei sostenitori». Ultimo aggiornamento: 19:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA