Sala Consilina, colpo di mercato: arriva il pivot Vilmar Pereira ex Alto Vicentino

Lo Sporting Sala Consilina nonostante il primato in classifica in serie A2 girone C non intende lasciare spazio alle inseguitrici e nel giro di una settimana piazza due importanti colpi di mercato: dopo quello di Renzo Grasso, i due massimi dirigenti del club gialloverde, i cugini Antonio e Giuseppe Detta, hanno messo a segno un altro colpo da novanta, assicurandosi le prestazioni dell'esperto pivot laterale destro Vilmar Pereira, 32 anni, che ha iniziato la stagione con l'Alto Vicentino, che milita nella stessa categoria del club valdianese nel girone A.

Pereira è già a disposizione del tecnico Fabio Oliva, che lo porterà nella trasferta in terra siciliana con la Sicurlube Enna, attualmente al terzo posto con 24 punti rispetto ai 32 della capolista Sporting Sala Consilina, che deve ancora osservare il turno di riposo.