In campo a Trigoria si rivedono Viña e Calafiori. Da zero a due. Mourinho ritrova i suoi terzini, in attesa del terzo, quello più importante, ovvero Spinazzola. Per la sfida di domani con lo Zorya, Mou ha margini di scelta. Ma non è escluso che possa riproporre, nel suo nuovo 3-5-2, ancora El Shaarawy, l'uomo a tutta fascia.

I due terzini si sono rivisti in gruppo nella rifinitura alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya (Viña è reduce dalla lesione all’adduttore, Calafiori dall’affaticamento alla coscia). Ieri entrambi avevano svolto seduta individuale. Lavorano a parte Ibanez e Pellegrini, che però non sono in dubbio per la gara di domani sera. La Roma contro lo Zorya deve difendere il secondo posto nel girone con una vittoria e sperare in un passo falso del Bodo per sperare ancora nel primato in classifica ed evitare il play off di febbraio contro una reduce dall'Europa League.

LO SHOW DI MOURINHO

Mourinho se la prende con Nuno Santos, perché, cominciata la fase possesso palla, il suo vice non gli ha mandato in campo i portieri.

Poi, siparietto tra Mourinho e il fotografo, in mezzo al campo: il portoghese lo manda via. Intanto i giocatori continuano il riscaldamento con esercizi di skip diretti dal preparatore Rapetti