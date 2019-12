© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ministro dello sport da tre mesi (5 settembre), il napoletanosta giocando contemporaneamente più partite: dalla lotta al razzismo negli stadi allo sport per tutti, un argomento che gli sta particolarmente a cuore, come ribadirà oggi pomeriggio (ore 18.30) a Cardito , in provincia di Napoli, dove parteciperà al convegno «Nessuno è in fuorigioco: idee di inclusione» con atleti e associazioni del territorio.«Il mondo dello sport è complesso, fatto principalmente di tante cose bellissime: dalle competizioni internazionali alle migliaia di amatori e dilettanti che ogni giorno si prendono cura di se stessi facendo attività sportive. Quando sono arrivato ho avuto varie grandi questioni da affrontare immediatamente: l'attuazione della riforma della governance dello sport, su cui abbiamo fatto enormi passi avanti; l'avvio dei grandi eventi internazionali che si terranno nei prossimi anni in Italia e la questione dei troppi episodi di razzismo sui campi e nelle tifoserie».«Stiamo andando avanti con la Figc e il ministero dell'Interno per intervenire su due piani: da un lato su quello tecnologico, per fare in modo che i cori razzisti possano essere individuati con rapidità e precisione, e dall'altro sull'aspetto sanzionatorio. È certo che farò tutto quanto possibile per impedire che episodi del genere possano ripetersi sia nelle serie maggiori che in quelle minori. L'esempio dovremmo iniziare a darlo noi adulti: ultimamente, infatti, alcuni degli episodi più brutti hanno coinvolto i genitori sugli spalti. È una battaglia culturale lunga, ma la combatteremo ogni giorno».«Come hanno scritto in molti, dopo mesi di tensione è scoppiata la pace: abbiamo fatto un lavoro serio e rigoroso, è stato firmato il contratto di servizio, ora si stanno definendo gli ultimi punti rimasti in sospeso. Sono molto soddisfatto di come sono andate le cose. Il mio obiettivo è sempre quello di arrivare al miglior risultato nel modo più trasparente possibile».«Sono intervenuto su questo anche in Parlamento e ho preso l'impegno di seguire la situazione con grandissima attenzione per garantire trasparenza e rispetto delle regole. Dovremo evitare qualsiasi conflitto di interesse e vigilare sul rispetto delle regole del mercato e della concorrenza».«Sono convinto che lo sport in periferia sia più efficace di cento telecamere di sicurezza, per questo mi sono impegnato sui fondi del bando Sport e periferie e sul lancio dell'iniziativa Sport di tutti, dedicata ai più giovani e agli over 64 in difficoltà economiche. Avere luoghi attrezzati e la possibilità di praticare una disciplina deve essere alla portata di chiunque, in qualsiasi quartiere di ogni città e paese d'Italia. Lo sport fa bene alla salute, alla socialità, all'umore e trasmette valori fondamentali, tra i quali il rispetto delle regole e dell'avversario».«Dobbiamo ammettere che rispetto agli altri Paesi europei scontiamo un gap considerevole. I tifosi hanno il diritto di assistere ad uno spettacolo all'altezza del biglietto che pagano. Per questo ritengo positiva la volontà di investire nel calcio italiano e nelle sue infrastrutture da parte dei privati, valorizzando - dove sia possibile - gli impianti esistenti, e comunque purché ciò avvenga con trasparenza e nel pieno rispetto dell'ambiente».«Ci sono molti campioni che costituiscono un esempio per i nostri ragazzi e nell'epoca dei social ringrazio sinceramente quelli che diffondono messaggi positivi. Ce ne sono anche altri però che, lontano dal clamore mediatico, svolgono un ruolo sociale molto importante: penso a un napoletano, Vincenzo Picardi, che manda avanti una palestra di boxe all'interno della Basilica di Santa Maria alla Sanità o ai tanti atleti paralimpici che con le loro imprese hanno profondamente cambiato l'idea di disabilità, dando a molti forza e coraggio per vincere la propria battaglia quotidiana».«Sappiamo bene che le Olimpiadi saranno una importante occasione per Lombardia, Veneto e per tutta l'Italia. Eventi del genere così come le Atp Finals di tennis di Torino e gli Europei di nuoto 2022 a Roma, testimoniano il ruolo sempre più da protagonista che l'Italia sta acquisendo nel mondo dello sport. È ovvio rilevare che appuntamenti internazionali di questo rilievo costituiscono anche un'occasione di crescita sociale ed economica del nostro Paese. Per questo sapremo farci trovare pronti, con alcune priorità: rispetto dell'ambiente, sicurezza e massima trasparenza in tutte le procedure».«Il Napoli per i napoletani non è una semplice squadra di calcio: è qualcosa di più. Dispiace per questo momento non troppo positivo, ma prima dell'epoca De Laurentiis ne abbiamo visti di peggiori e ci siamo sempre rialzati. Sono certo che anche stavolta sapremo reagire con forza e determinazione. Ci sarebbe un termine napoletano più adatto, ma da ministro lo evito, tanto i tifosi lo capiranno...».