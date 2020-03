LEGGI ANCHE

Ilfa la storia, stavolta anche fuori dal campo. Il club catalano, che ha affrontato il Napoli nell'ultima gara di, apre le porte di una nuova fase della stagione - ormai ferma per coronavirus - e dopo giorni di tira e molla con sindacati e lavoratori nel club annuncia ufficialmente il taglio degli stipendi per calciatori e staff. «Lo stop alle attività sportive e non del club ci ha portato a dover prendere delle misure per ridurre gli effetti economici di questa crisi» ha scritto la giunta direttiva del club in un comunicato ufficiale.Si chiude quindi il botta e risposta avuto tra i leader dello spogliatoio blaugrana e il Presidentedegli ultimi giorni. I calciatori avevano provato a mediare per loro e per lo staff presente nel club, in ogni caso il Barcellona ha tenuto, che avranno effetto retroattivo a partire dallo scorso 13 marzo. Gli stipendi torneranno a essere pagati regolarmente quando sarà possibile riprendere gli allenamenti, mentre per lo staff ci sarà una sorta di cassa integrazione in queste settimane.