Vlahovic, scende in campo Elkann: la Fiorentina aspetta, è furia ultrà

La notte non ha portato l'offerta, ma entro 48 ore è attesa comunque la fumata bianca. Per Dusan Vlahovic alla Juve scende in campo direttamente Elkann. Fiorentina presa alla gola dalla scadenza, adesso addirittura è la dirigenza bianconera a giocare la partita con un ruolo di forza. E tergiversa sino all'ultimo per ottenere il prestito del serbo con l'obbligo di riscatto a 67 milioni più bonus. I viola sono pronti a scendere a 60 pur di non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati