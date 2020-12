«Ancora oggi sono un candidato alla presidenza della federazione. Volevo che Maradona diventasse ct della Nazionale spagnola». Così parla Antonio Torres, candidato alla presidenza della Federazione spagnola, ai microfoni di Radio Marte. «Purtroppo ho notato che in Spagna, sia a livello giornalistico che in generale, Maradona non è molto amato ma sto lottando per ricordarne la memoria positivamente».

«Maradona ct sarebbe stato un azzardo? Diego è morto anche per il fatto di esser stato lasciato solo, anche a causa del COVID-19 non ha potuto vivere l’amore delle persone» ha continuato Torres. «Magari era un azzardo ma se fosse stato riposto al centro dell’attenzione, come avvenne in Messico, sarebbe risorto. Sto scrivendo un libro su Diego. Racconta come la sua figura ha impattato sulle fasi della mia vita come giocatore, arbitro e professore di regole sportive. Quando è morto ero emozionato, così ho deciso di scrivere questo libro».

