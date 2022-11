Mondiali Qatar, il dress code per le Wags: «Niente ombelico in vista e minigonne»

Non c'è Mondiale senza Wags. Leggi senza bellezze in tribuna e outfit provocanti. Cosa che il caldo del Qatar avrebbe senz'altro incoraggiato se non fosse che hey, si tratta di un paese islamico e quindi, oltre alla birra vietata che tanto ha lasciato i tifosi perplessi, anche le mogli e fidanzate al seguito dei calciatori si dovranno adattare.

Wags, gli outfit "vietati"

A quelle del Regno Unito, per esempio, sarebbe stato "consigliato" di vestirsi in modo meno appariscente del solito per non dare scandalo: così, riporta il Daily Mail, in molte si sono rivolte ai loro stylist per studiare un guardaroba adeguato. Niente top che lasciano l'ombelico in vista, niente gonne troppo corte: meglio pantaloni di lino e maxi abiti, rigorosamente con le braccia coperte. E foulard firmati (sempre di Wags parliamo), Gucci e Hermes tra i preferiti, da annodare intorno al collo per non rivelare troppi centimetri di pelle. Via libera invece alle maglie con i nomi dei partner (almeno quello). «Sarà un Mondiale molto diverso dagli standard a cui siamo abituati», spiega una fonte al Daily Mail. E probabilmente le Wags dovranno dimostrare eleganza e sensualità anche con meno pelle in vista.

Wags, da Georgina a Oriana: chi vedremo sugli spalti

Tra le più attese esponenti della categoria Georgina Rodriguez (che al momento però si trova a Las Vegas e non è ben chiaro se e quando raggiungerà il suo CR7), la compagna di Theo Hernandez Zoe Cristofoli, già in volo con prole al seguito, ma anche Matilde Rossi, la signora Skorupski e Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala. La domanda è una sola: come si vestiranno? Per ora sui social sono solo spuntati leggings da volo intercontinentale e calzini. Ma il Mondiale è solo all'inizio.