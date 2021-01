Ancelotti si ferma, vince il West Ham vince 1-0. Stop alla serie positiva dell'Everton. Deccide il match - anticipo della 17/a giornata della Premier League - la rete di Soucek al 41' della ripresa. Match in equilibrio per gran parte dell'incontro, con l'Everton ad avere il predominio ma senza mai creare reali pericoli e senza grandi occasioni per entrambe le squadre. La partita si è sbloccata nel finale grazie alla rete di Soucek - abile a sfruttare una occasione in mischia - che condanna l'Everton alla sconfitta dopo quattro vittorie consecutive. Lo United, superando 2-1 l'Aston Villa (Martial, Traore, Fernandes), seppur con una partita in più, aggancia il Liverpool capolista. La squadra di Solskjaer non perde in Premier League dal primo novembre (la squadra di Klopp deve giocare lunedì sera a Southampton)

Ultimo aggiornamento: 23:33

